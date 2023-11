WHO sa podarilo evakuovať z nemocnice Šífa najmenej 30 predčasne narodených detí

19.11.2023 (SITA.sk) - Najmenej 30 predčasne narodených detí v nedeľu evakuovali z hlavnej nemocnice v Pásme Gazy a prepravujú ich do zariadení v Egypte. Informovalo o tom palestínske ministerstvo zdravotníctva.Tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) po sobotňajšej návšteve nemocnice Šífa, ktorá je najväčšia v Pásme Gazy, uviedol, že medzi desiatkami kriticky chorými pacientmi, ktorí zostali v nemocnici, je aj 32 detí.Tímu WHO sa podarilo nemocnicu navštíviť po tom, ako z nej v sobotu ráno evakuovali približne 2 500 ukrývajúcich sa civilistov, mobilných pacientov a zdravotníkov.Izrael tvrdí, že v nemocnici Šífa a v podzemí pod ňou má rozľahlé veliteľské stanovište palestínska militantná organizácia Hamas