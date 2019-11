WHO stiahla po nepokojoch časť zamestnancov, varuje pred ebolou

Na archívnej snímke pracovník zo Svetovej zdravotníckej organizácie dekontaminuje vchod do domu, v ktorom našli dva prípady eboly v dedine Mabalako, v Konžskej demokratickej republike (KDR). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 26. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že pre narastajúce násilie na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) musela z mesta Beni evakuovať časť svojich zamestnancov. Organizácia varovala pred možným negatívnym dosahom tohto kroku na boj s epidémiou eboly v danom regióne. Informovala o tom agentúra AFP.WHO presunula 49 svojich zamestnancov z Beni do mesta Goma, ktoré sa nachádza južnejšie na východnej hranici KDR.Zdravotnícka organizácia OSN však zdôraznila, že v meste naďalej zostalo 71 jej najdôležitejších zamestnancov, ktorí sa budú naďalej usilovať o zastavenie prebiehajúcej epidémie eboly, ktorá si vyžiadala už približne 2200 obetí na životoch.zdôraznil pred novinármi v Ženeve hovorca WHO Christian Lindmeier.Ako pripomína AFP, nestabilná situácia na východe KDR komplikuje prácu zdravotníkov už od začiatku najnovšej epidémie eboly v auguste 2018.Avšak miera násilia a bezprávia v regióne v posledných dňoch výrazne stúpla, pričom podľa informácií neziskovej organizácie Konžská výskumná skupina (CRG) zabili v oblasti mesta Beni od 5. novembra už 77 civilistov.Ebola - vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka - je pomenovaná podľa rieky na východe KDR, bývalého Zairu, kde bola prvýkrát identifikovaná v roku 1976. Najnovšia epidémia má druhú najhoršiu bilanciu, odkedy ebole v rokoch 2014 - 2016 podľahlo vyše 11.000 ľudí v Guinei, Sierre Leone a Libérii.