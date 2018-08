WHO varovala pred vysokým rizikom šírenia vírusu ebola v Kongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 3. augusta (TASR) - Najnovší výskyt eboly v oblasti konfliktu v Konžskej demokratickej republike (KDR) komplikuje snahy skoncovať s týmto nebezpečným vírusom v tejto stredoafrickej krajine a v okolitom regióne. Uviedol to v piatok šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre krízové situácie Peter Salama.V konžskej provincii Severné Kivu od nového prepuknutia eboly na konci júla hlásili už 20 pacientov, ktorí pravdepodobne zomreli po nakazení týmto nebezpečným vírusom, uviedol Salama na piatkovej tlačovej konferencii v Ženeve.V spomínanej oblasti pri východných hraniciach KDR pôsobia početné armádne skupiny, ktoré tu primárne bojujú o náleziská vzácnych minerálov. Bezpečnostná situácia v danom regióne veľmi sťažuje nájdenie ľudí, s ktorými nakazení prišli do kontaktu a ich následné očkovanie.WHO označila výskyt eboly v Severnom Kivu za vysoko rizikový na regionálnej úrovni, pričom riziko medzinárodného šírenia vírusu je podľa nej nízke.Najnovšie prípady eboly v provincii Severné Kivu boli nahlásené po tom, ako 24. júla ministerstvo zdravotníctva KDR oznámilo definitívny koniec predchádzajúcej epidémie eboly. Tá si od mája tohto roku vyžiadala v provincii Equateur na severozápade KDR 33 životov.Podľa Salama existujú indície, že v prípade oboch výskytov eboly ide o rovnaký kmeň vírusu, avšak doposiaľ sa súvislosť medzi nimi nepreukázala.Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent; úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.