Wiezik: Wojciechowski nebol presvedčivý,liberáli chcú ďalšie vypočutie

Janusz Wojciechowski z Poľska pred vypočúvaním 1. októbra 2019 v Bruseli. Europoslanci pokračujú vo vypočúvaní národných nominantov na eurokomisárov a podpredsedov budúcej Európskej komisie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 1. októbra (TASR) - V utorok mali poslanci Európskeho parlamentu (EP) na programe vypočúvanie piatich dezignovaných eurokomisárov. Z programu takzvaných híringov vypadol pôvodný kandidát Maďarska László Trócsányi a podľa prvých ohlasov najmenej spokojní boli v utorok poslanci s odpoveďami poľského nominanta Janusza Wojciechowského.Poslanci - podľa správ pre médiá - ocenili vízie a návrhy Nicolasa Schmita z Luxemburska v oblasti zamestnanosti, keď naznačil, že silnou stránkou európskeho modelu je zosúladenie hospodárskych a sociálnych otázok a úplné začlenenie environmentálneho rozmeru do tejto oblasti. Jeho prioritou budú sociálne práva pre všetkých a sociálne začlenenie.Zaujala aj fínska nominantka Jutta Urpilainenová zodpovedná za medzinárodný rozvoj, ktorá musela naznačiť, ako chce zaistiť budúcu rozvojovú spoluprácu s tretími krajinami pri dodržaní a rešpektovaní hodnôt EÚ, ako sú rodová rovnosť či dôraznejšie postavenie žien v spoločnosti.Komisárkou pre vnútorné záležitosti by mala byť Ylva Johanssonová zo Švédska. Tá počas híringu zdôraznila, že jednou z jej hlavných úloh bude navrhnúť nový pakt o migrácii a dokončiť reformu azylového systému. "," povedala. Chce funkčnú bezpečnostnú úniu a obnovenie Schengenu bez kontrol na vnútorných hraniciach Únie.Hodnotenie cyperskej nominantky Stelly Kyriakidisovej, zodpovednej za zdravie, skončilo v neskorých večerných hodinách.Najmenej presvedčivý bol v utorok podľa ohlasov europoslancov poľský kandidát Janusz Wojciechowski, ktorý bol poverený agendou poľnohospodárstva.Pre TASR to potvrdil aj slovenský europoslanec Michal Wiezik (SPOLU-OD), ktorý je náhradníkom vo Výbore EP pre poľnohospodárstvo (AGRI). Tento výbor mal na starosti vypočúvanie Wojciechowského." opísal situáciu Wiezik.Dodal, že Poliak sa vo svojej obhajobe väčšinou obmedzoval na vágne frázy a všeobecné repliky a nepomohla mu ani jeho slabšia jazyková vybavenosť. "" dodal.V podobnom duchu zareagovala aj frakcia liberálov a centristov Obnovme Európu (RE), podľa ktorej jeho výkon nebol uspokojivý. Wojciechowského vyzvali, aby ďalej rozpracovával svoju víziu budúcej európskej poľnohospodárskej politiky. Najprv písomne a potom na druhom vypočutí.Poslanci majú právo od vypočúvaných eurokomisárov žiadať dodatočné vysvetlenia a zopakovať proces vypočúvania.Nemecká europoslankyňa Ulrike Müllerová, ktorá je koordinátorkou výboru AGRI za RE, tiež uviedla, že Wojciechowski bol počas vypočutia "". "," vysvetlila.Koordinátori politických skupín z výborov, ktoré vypočúvali dezignovaných eurokomisárov, musia do 24 hodín vyhodnotiť pripravenosť vypočúvaných a podať o tom správu Konferencii predsedov výborov EP.spravodajca TASR Jaromír Novak