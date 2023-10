Wiezik z Progresívneho Slovenska „neprestúpi“ do slovenského parlamentu, v európskom má jasný cieľ

Započaté reformy

16.10.2023 (SITA.sk) - Slovenský europoslanec Michal Wiezik PS ) si neuplatní mandát v Národnej rade SR , ostáva v Európskom parlamente Chce ostať tam, kde môže urobiť čo najviac pre ochranu prírody a životného prostredia, čo podľa neho v súčasnej situácii znamená pokračovať v mandáte v europarlamente.„Do národných volieb som vstupoval s cieľom pracovať na progresívnej a konštruktívnej enviropolitike a dôslednej implementácii započatých reforiem v oblasti životného prostredia. V prípade vzniku vlády ochotnej takúto politiku presadzovať, by to pre mňa znamenalo vzdať sa mandátu európskeho poslanca, ktorý vykonávam s plným nasadením od roku 2019,“ vysvetlil v tlačovej správe a dodal, že situácia sa, nanešťastie, vyvinula inak.Wiezikovým náhradníkom v Národnej rade by sa mal stať starosta Hviezdoslava Marek Lackovič , ktorý kandidoval z 33. miesta kandidátky. Progresívci budú podľa Wiezika silnou a konzistentnou opozíciou, poznamenal však, že štát potrebuje i silnú európsku pozíciu.Poukázal pritom na blokádu Tichej doliny v roku 2007 či ochranu hlucháňa z roku 2019. „Rezort, kľúčový pre budúcnosť nás všetkých, možno preberie tá najhoršia konštelácia extrémistov a konšpirátorov. Hrozí jeho rozvrat a zánik,“ vystríha europoslanec a avizuje oponentúru pre otvorený útok na chránené územia, druhy i klimatické ciele.„Mám plnohodnotný europoslanecký mandát, vybudovanú pozíciu v ENVI výbore a dobré kontakty s Európskou komisiou . Sú to dôležité východiská pre náročné obdobie, ktoré nás čaká. Dúfam, a pevne verím, že verejnosť moje rozhodnutie pochopí,“ uzatvára Wiezik.