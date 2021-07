William a Harry odhalili sochu princeznej Diany, oslávila by 60. narodeniny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 - Vojvodovia z Cambridgea a Sussexu spoločne odhalili sochu svojej matky Diany, princeznej z Walesu. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa princovia vyjadrili, že si každý deň želajú, aby tu bola stále s nimi.William a Harry sa spoločne zúčastnili na ceremónii v upravenej Sunken Garden Kensingtonského paláca v deň, keď by ich matka oslávila 60. narodeniny. Na verejnosti sa pritom spolu ukázali prvý raz od aprílového pohrebu svojho starého otca, vojvodu z Edinburghu.„Pamätáme si jej lásku, silu a osobnosť. Vlastnosti, ktoré z nej na celom svete robili silu dobra, keď množstvo životov menila k lepšiemu,“ vyjadrili sa. Dúfajú podľa vlastných slov, že socha bude „navždy vnímaná ako symbol jej života a odkazu“ a poďakovali sa všetkým na celom svete, ktorí pamiatku ich matky udržujú nažive.Harry, ktorý s manželkou Meghan a dvomi deťmi žije v Spojených štátoch, pricestoval do Británie už minulý týždeň, aby stihol do dnešného podujatia absolvovať povinnú karanténu.Sunken Garden bola podľa Kensingtonského paláca „jedným z najobľúbenejších miest princeznej“, keď tam žila. Pri úprave záhrady, ktorá trvala zhruba tisíc hodín, tam vysadili viac ako štyritisíc kvetov. Od piatka bude záhrada zadarmo prístupná pre verejnosť podľa otváracích hodín paláca.