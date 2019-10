Williamson utrpel zranenie kolena, Pelicans bude chýbať v úvode sezóny

Bsketbalista New Orleans Pelicans Zion Williamson počas zápasu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 19. októbra (TASR) - Klub zámorskej NBA New Orleans Pelicans sa bude musieť niekoľko týždňov v úvode sezóny zrejme zaobísť bez Ziona Williamsona. Devätnásťročný basketbalista utrpel v predsezónnom prípravnom zápase proti San Antoniu Spurs bližšie nešpecifikované zranenie kolena.uviedol pre portál espn.com kouč tímu z "mesta džezu" Alvin Gentry. Devätnásťročnú vychádzajúcu hviezdu si vybrali Pelicans z prvého miesta tohtoročného draftu. Viacero odborníkov ho pasuje do role nástupcu LeBrona Jamesa.