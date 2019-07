WIMBLEDON: Djokovič čelí v Srbsku kritike za angažovanie Ivaniševiča

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 4. júla (TASR) - Novak Djokovič čelí v rodnom Srbsku vlne kritiky za to, že na prebiehajúci grandslamový turnaj vo Wimbledone angažoval do svojho realizačného tímu Gorana Ivaniševiča z Chorvátska.Provládne srbské médiá označili tento krok za "škandalózny", keďže medzi mnohými Srbmi i Chorvátmi stále panuje vzájomná nevraživosť po krvavom vojnovom konflikte na začiatku 90-tych rokov minulého storočia.citoval belehradský bulvárny denník Informer bývalého hráča NBA Darka Miličiča.Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu sa so 47-ročným Chorvátom dohodol na pomoci počas úvodných dní turnaja. Wimbledonský šampión z roku 2001 uviedol, že takúto ponuku od Djokoviča neočakával.vyhlásil Ivaniševič.Svetová jednotka Djokovič v All England Clube obhajuje minuloročný triumf, doteraz tento prestížny turnaj vyhral štyrikrát (2011, 2014, 2015, 2018).