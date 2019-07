WIMBLEDON: Federera po 100. triumfe čaká repríza finále z roku 2008

Švajčiarsky tenista Roger Federer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 11. júla (TASR) - Švajčiarskemu tenistovi Rogerovi Federerovi sa podarilo pokoriť ďalšiu stovku. Po tom, ako na začiatku roka dosiahol v Dubaji 100. turnajové víťazstvo, stredajším triumfom vo štvrťfinále Wimbledonu sa zapísal do histórie ako prvý hráč so stovkou triumfov na jednom grandslame v Open ére.povedal 37-ročný Federer na oficiálnom webe ATP.Druhý nasadený hráč podujatia si vo štvrťfinále poradil s Japoncom Keiom Nišikorim a predstaví sa v rekordnom 13. semifinále v All England Clube. Švajčiar sa môže stať prvým tenistom, ktorý po tridsiatke získal päť grandslamových titulov v Open ére. V ceste mu však stojí úhlavný rival Rafael Nadal, ktorému sa môže podariť to isté. Obaja sa naposledy stretli vo Wimbledone vo finále 2008. Zápas sa zapísal do histórie ako jeden z najlepších. Po päťsetovej dráme sa tešil Španiel, keď v rozhodujúcom sete zvíťazil 9:7. Federer mu navyše môže odplatiť prehru z finále tohtoročného Roland Garros.skonštatoval Federer a dodal:Rovnako sa na to pozerá Nadal, ktorého parketou je antuka. Do semifinále sa však prebojoval suverénne, keď mu vo štvrťfinále Američan Sam Querry vzdoroval iba v prvom sete. Medzi najlepšími štyrmi sa vo Wimbledone predstaví po siedmy raz, celkovo ho čaká 32. účasť v semifinále na všetkých Grand Slamoch.vyhlásil Nadal.V najlepšej štvorke nechýba ani svetová jednotka Novak Djokovič. Prvýkrát po dvanástich rokoch sa tak v semifinále predstaví trio Federer, Nadal a Djokovič. Srb vo štvrťfinále zdolal Belgičana Davida Goffina, ktorému v druhom sete uštedril dokonca 'kanára'.zhodnotil Djokovič.Tridsaťdvaročný obhajca wimbledonského titulu ťahá vynikajúcu grandslamovú šnúru, keď zvíťazil 31-krát z 32 zápasov. Jedinú prehru utrpel v semifinále Roland Garros. O finále zabojuje proti Španielovi Robertovi Bautistovi Agutovi. Ten síce figuruje až v druhej desiatke v rebríčku, ale v predchádzajúcich dvoch konfrontáciách na turnajoch v Dauhe a Miami odchádzal z kurtu ako víťaz.povedal Djokovič.