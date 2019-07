WIMBLEDON: Murraymu sa darí v miešanej štovrhre

Na archívnej snímke britský tenista Andy Murray. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Britský tenista Andy Murray absolvoval úspešný návrat na dvorce po operácii bedra, no zatiaľ nepomýšľa na dvojhru. Na grandslamovom turnaji vo Wimbledone účinkuje v miešanej štvorhre a spoločne s Američankou Serenou Williamsovou sa prebojovali do 3. kola.Bývalá svetová jednotka má však ešte dlhú cestu k dvojhre. Podľa jeho slov to môže trvať aj rok a pol.citovala Murrayho agentúra AFP.Trojnásobný grandslamový víťaz sa naposledy predstavil v dvojhre v januári na Australian Open, v prvom kole prehral so Španielom Robertom Bautistom Agutom. V Melbourne vtedy priznal, že bolesti bedra mu možno ukončia kariéru. Potom však absolvoval úspešnú operáciu, ktorá mu dala nádej. Napriek tomu cíti rezervy a vylúčil možnosť, že by sa na záverečnom grandslame sezóny US Open predstavil v dvojhre:Murray bojoval vo Wimbledone aj v mužskej štvorhre, s Pierrom-Huguesom Herbertom sa dostali do 2. kola.