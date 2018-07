Wimbledon: Rybáriková neobháji semifinále, prehrala s Cirsteovou

Na archívnej snímke Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Sorana Cirsteová (Rum.) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (19-SR) 7:5, 6:3

Wimbledon 2. júla (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neobháji vlaňajšie semifinále na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Ako nasadená devätnástka prehrala na tráve All England Clubu s Rumunkou Soranou Cirsteovou 5:7, 3:6. V prvom sete nevyužila náskok 5:3 a 30:0. Vo svetovom rebríčku WTA si výrazne pohorší, v jeho onlajn vydaní figuruje zatiaľ na 28. mieste.Rybáriková bola v úvode zápasu s Cirsteovou lepšou hráčkou, variovala údery, účinne využívala bekhendový slajz. Za stavu 1:1 síce nevyužila dva brejkbaly, no v siedmom geme čistou hrou prelomila podanie Rumunky a po potvrdení brejku odskočila súperke na 5:3. Cirsteová však nezložila zbrane, vďaka agresívnej hre i nevynúteným chybám Slovenky získala štyri gemy v rade a úvodný set sa stal napokon jej korisťou. Zakončila ho víťazným bekhendovým krosom.Rumunka sa dostala na koňa a v druhom dejstve sa rýchlo ujala vedenia 2:0. Rybáriková síce otočila na 3:2, no v ďalšom priebehu zápasu už nezískala ani gem. Cirsteová premenila v deviatom geme hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s finalistkou turnaja WTA v Birminghame na 2:1. Slovenku jasne prevýšila vo víťazných úderoch. Rybáriková, ktorá premenila iba dva brejkbaly z desiatich, deviatykrát v kariére stroskotala vo Wimbledone hneď na úvodnej prekážke. V roku 2015 sa dostala do 3. kola a vlani postúpila prvýkrát na grandslamovej pôde medzi elitné kvarteto.