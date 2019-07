WIMBLEDON: Stephensová a Mertensová postúpili do 2. kola dvojhry

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Sloane Stephensová (9-USA) - Timea Bacsinszká (Švaj.) 6:2, 6:4

Elise Mertensová (21-Belg.) - Fiona Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0

Čchiang Wang (15-Čína) - Vera Lapková (Biel.) 6:2, 6:2

Barbora Strýcová (ČR) - Lesia Curenková (32-Ukr.) 6:3, 6:2

