WIMLEDON: Tínedžerka Gauffová vyradila Williamsovú, čaká ju Rybáriková

Americká tenistka Cori "Coco" Gauffová vracia loptičku svojej krajanke Venus Williamsovej v zápase 1. kola dvojhry žien na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone 1. júla 2019.

Wimbledon 2. júla (TASR) - Len 15-ročná Američanka Cori Gauffová, ktorá bude najbližšou súperkou slovenskej tenistky Magdalény Rybárikovej na grandslamovom turnaji vo Wimbledone, už v nízkom veku siaha na vysoké méty. Po tom, ako sa stala najmladšou úspešnou kvalifikantkou, vyradila v 1. kole dvojhry sedemnásobnú grandslamovú šampiónku a bývalú svetovú jednotku Venus Williamsovú.Gauffová považuje o 24 rokov staršiu krajanku za svoj veľký vzor, no pri wimbledonskom debute ju nerozhodilo, kto stál na opačnej strane dvorca.povedala tínedžerka po víťazstve 6:4, 6:4 nad Williamsovou.Talent mladej Floridčanky si všimol aj švajčiarsky grandslamový rekordér Roger Federer, ktorý ju priviedol do svojej zastupiteľskej agentúry Team8. Gauffová už v trinástich rokoch podpísala sponzorské zmluvy s dvoma spoločnosťami a stala sa najmladšou finalistkou dvojhry dievčat na US Open. Federer sa jej v uplynulom čase venoval aj z hernej stránky a pomohol jej k juniorskému titulu na Roland Garros 2018:Gauffová po pondelňajšom triumfe vyronila slzy, dosiaľ plakala skôr pri svojich detských hrdinoch:Vzhľadom na vekové pravidlá môže tento rok odohrať ešte päť turnajov na okruhu WTA. Koľko pobudne vo Wimbledone, závisí od jej stredajšieho súboja s Rybárikovou v 2. kole.dodala Gauffová podľa agentúry DPA.