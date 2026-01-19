Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 19.1.2026
 Z domova

19. januára 2026

Winkler chce obnoviť záchytky aj legendárny Propeler. Zároveň priblížil, aké má plány s projektmi primátora Valla – VIDEO


Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler v rozhovore pre SITA priblížil, ktoré projekty by chcel zrealizovať v prípade svojho úspechu v najbližších



Zdieľať
img_5945 676x507 19.1.2026 (SITA.sk) - Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler v rozhovore pre SITA priblížil, ktoré projekty by chcel zrealizovať v prípade svojho úspechu v najbližších komunálnych voľbách.


"Sú malé zlepšenia, ktoré treba spraviť na to, aby sa v Bratislave lepšie žilo. Napríklad obnoviť záchytky," uviedol s tým, že tento problém je v dnešnej dobe stále viac aktuálny, najmä z dôvodu zvyšujúcich sa útokov na zdravotníkov.

Malé aj veľké veci


"Mne napríklad strašne vadia tie nové priechody pre chodcov, tie bočné čiary. Zmizli zebry, a pritom deti učíme, že zebra je priechod pre chodcov," priblížil ďalej Winkler a dodal, že je veľa malých vecí, ktoré Bratislava potrebuje zmeniť či vyriešiť. "Potom sú tu veľké veci, napríklad kompletná rekonštrukcia Sadu Janka Kráľa. Bola vysúťažená, ale zastavila sa a neviem prečo," pokračoval kandidát na primátora hlavného mesta.

Ďalšími plánmi Martina Winklera a jeho strany Dunaj je napríklad dobudovanie električkových tratí, ktoré podľa neho extrémne meškajú. "Chceme obnoviť Divadlo P. O. Hviezdoslava, chceme vrátiť na Dunaj legendárnu loď Propeler," doplnil a pripustil, že rozsah budúcich projektov bude závisieť od financií. Zároveň ubezpečil, že projekty, ktoré začal súčasný primátor Matúš Vallo nemá v pláne stopnúť, chcel by ich len zrýchliť a ďalej v nich pokračovať.



Jasný program


Winkler ďalej vysvetlil, že jeho strana Dunaj je legitímna pre celé Slovensko, ale chce sa sústrediť na bratislavskú komunálnu politiku. "Je to zoskupenie šikovných ľudí, ktorým záleží na Bratislave a mnohí z nich sú odborníci na dopravu či financie a ja budem v priebehu mesiacov predstavovať odborníkov, ktorí sú reálne odborníci napríklad na dopravu, lebo doprava je jednou z najhlavnejších a najpodstatnejších vecí, čo trápi Bratislavu," zdôraznil kandidát na primátora.

"Máme jasný program, veľa hovoríme o doprave, parkovaní, financiách, bezpečnosti, ale aj o sociálnych bytoch, pomoci starším či eurofondoch," vymenoval kandidát na primátora s tým, že podrobný program strany Dunaj, vrátane jednotlivých bodov, je dostupný na internete. Strana podľa Winklera postupne predstaví nielen svoj program, ale aj svojich kandidátov na starostov mestských častí či miestnych poslancov.


>>> Celý rozhovor s Martinom Winklerom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Winkler chce obnoviť záchytky aj legendárny Propeler. Zároveň priblížil, aké má plány s projektmi primátora Valla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

