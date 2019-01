Winter Classic potrebuje výkon ako 40 domov, SSD je pripravená

Ilustračné foto. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Banská Bystrica 31. januára (TASR) – Víkendové (2. a 3. 2.) ojedinelé hokejové podujatie Winter Classic pod holým nebom na banskobystrických Štiavničkách nie je len o hokeji a fandení. Jeho prípravu sprevádza rozsiahla organizačná a technická príprava vrátane zvýšeného výkonu elektrickej energie. Zápasy legiend a tímov budú potrebovať elektrický výkon zhruba ako 40 rodinných domov. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Žilina, Miroslav Gejdoš. V prípade najhoršieho počítajú so záložnou formáciou.konštatoval Gejdoš a odľahčene poznamenal, že bez elektrickej energie by nezamrzol ľad, nesvietili reflektory a ešte aj klobásy v bufete by zostali studené.priblížil Dušan Majer, riaditeľ sekcie Prevádzka energetických zariadení SSD. Sú pripravení riešiť všetky prípadné problémy.dodal Majer.Podľa Gejdoša v prípade zlyhania spomínaných opatrení vplyvom nepredvídateľných okolností budú na oboch víkendových zápasoch prítomní pohotovostní pracovníci s naftovým motorgenerátorom. Postačí na núdzové osvetlenie a iné nevyhnutnosti.Ako pripomenul, kompetencie SSD siahajú len po trafostanicu. Za areál športoviska zodpovedajú organizátori, ktorí v spolupráci s nimi urobili všetko pre to, aby mali zápasy dostatok energie nielen športovej, ale i elektrickej.