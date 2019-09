WNBA: Los Angeles a Las Vegas postúpili do semifinále

Výsledky WNBA - 2. kolo play off

Los Angeles - Seattle 92:69

Las Vegas - Chicago 93:92

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. septembra (TASR) - Basketbalistky tímov Los Angeles Sparks a Las Vegas Aces postúpili do semifinále play off WNBA.Los Angeles zdolali v súboji na jeden víťazný duel Seattle 92:69 a Las Vegas Chicago o bod 93:92. Semifinále sa už hrá na tri víťazné zápasy.