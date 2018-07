WNBA: Washington prehral so Seattlom

výsledky:



Atlanta Dream - Phoenix Mercury 76:70,

New York Liberty - Dallas Wings 87:97,

Seattle Storm - Washington Mystics 97:91

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. júla (TASR) - Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová zaznamenala v nočnom zápase zámorskej basketbalovej WNBA 18 bodov, šesť asistencií a päť doskokov, ale ani to nestačilo jej Washingtonu Mystics, ktorý prehral na palubovke Seattle Storm 91:97.