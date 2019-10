Wolfsburg doma remizoval s Augsburgom

Na archívnej snímke futbalisti VfL Wolfsburg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bundesliga - 9. kolo:



VfL Wolfsburg - FC Augsburg 0:0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. októbra (TASR) - Futbalisti Wolfsburgu remizovali v nedeľňajšom domácom zápase 9. kola bundesligy s Augsburgom 0:0.Veľké šance na oboch stranách prišli už po desiatich minútach, no domáci Felix Klaus ani hosťujúci Ruben Vargas svoje tutovky nepremenili a v ďalších minútach už gólových možností príliš nebolo. Jedna prišla na domácej strane až v samom závere a Joao Victor dokonca dostal loptu do siete, no rozhodca si ešte celú situáciu preveril na videu a po niekoľkých minútach gól neuznal pre ofsajd. Duel sa tak skončil bez gólov.Wolfsburg nevyužil šancu poskočiť na prvé miesto tabuľky, so 17 bodmi figuruje na tretej pozícii, no môže ho preskočiť ešte Borussia Mönchengladbach, ktorá sa v prípade večerného víťazstva nad Eintrachtom Frankfurt dostane na čelo. Augsburg je so siedmimi bodmi predposledný.