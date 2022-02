Wolt spúšťa v Bratislave prvý online supermarket na Slovensku, na rýchly rozvoz potravín sa však môžu tešiť aj iné mestá

Objednávka vám príde do 30 minút

Vybrať si môžete zo širokej ponuky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Wolt otvára v Bratislave prvý online supermarket na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Jana Jarošová.„Prvý Wolt Market bude v Bratislave prostredníctvom partnerských kuriérov rozvážať potraviny z Pionierskej ulice. Koncom marca sa k nemu pridá aj druhý v Petržalke," uviedla s tým, že oba obchody pokryjú rozvozom v prevažnej časti hlavného mesta.Ako dodala, následná expanzia bude smerovať do ďalších 11 slovenských miest, kde Wolt momentálne poskytuje kuriérske služby.Prevádzky budú každý deň cez aplikáciu Wolt poskytovať rozvoz potravín vrátane čerstvej zeleniny, ovocia, pečiva, ako aj drogérie, chovateľských potrieb či COVID-19 testov a iného tovaru základnej a sezónnej potreby.„Okrem bežne známych produktov ponúkne aj výrobky z lokálnych fariem, či hotové balíčky potravín spolu s receptmi a mnoho ďalšieho," spresnila hovorkyňa.Zákazník najskôr urobí objednávku priamo v aplikácii alebo na webstránke Woltu, ktorú následne príjme pracovník vo Wolt Markete.„Kompletná príprava a zabalenie objednávky trvá v priemere štyri minúty, menšie objednávky môžu byť vybavené aj do 30 sekúnd," dodala s tým, že pripravený nákup vyzdvihne kuriér Woltu a dovezie zákazníkovi, ku ktorému príde do 30 minút od objednávky.Ponuku supermarketu bude tvoriť zhruba 2 000 produktov.„Sortiment budeme každý týždeň rozširovať na základe spätnej väzby od zákazníkov. Samozrejme, myslíme aj na zákazníkov, ktorí vyhľadávajú vegánske, bezlaktózové alebo bezlepkové potraviny,“ hovorí riaditeľka Wolt Marketu pre Slovensko a Českú republiku Jana Trnovská.Minimálna výška nákupu z Wolt Marketu je stanovená na 6 eur. Prvé dve týždne od otvorenia bude donáška pre všetkých v rámci doručovacej oblasti zadarmo, neskôr bude cena doručenia začínať od 1,49 eura.