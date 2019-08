Woods predčasne skončil na turnaji FedEx Cup

Na snímke americký golfista Tiger Woods. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. júla (TASR) - Tiger Woods nenastúpi do 2. kola prvého golfového turnaja série play off FedEx Cup v New Jersey.Štyridsaťtriročný miláčik publika skončil po slabom výkone v 1. kole na predposlednom mieste a následne sa odhlásil, pričom tvrdí, že za to môžu zdravotné problémy.Podľa slov Woodsa viedol natiahnutý sval k bolestiam a stuhnutosti.cituje slová športovca agentúra dpa. Na podujatí štartuje v boji o 15-miliónovy jackpot 125 najlepších golfistov PGA Tour.