Woody Allen debutuje v La Scale s inscenáciou Pucciniho opery

Režisér Woody Allen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 3. júla (TASR) - Americký režisér Woody Allen zažije v sobotu debut v milánskej opere La Scala, kde režíruje operu Gianni Schichi od talianskeho skladateľa Giacoma Pucciniho. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Operu, v ktorej účinkujú študenti, budú v La Scale hrať od 6. do 19. júla. Allenovu inscenáciu tohto diela po prvý raz uviedli v roku 2008 v Los Angeles.Jedným z najväčších potešení v Allenovom živote je podľa neho to, že si mohol dať prestávku od točenia filmov a inscenovať operu v La Scale.povedal Allen.Európske obecenstvo očividne neovplyvnili obvinenia režiséra zo sexuálneho obťažovania, konštatuje AFP. Americká spoločnosť Amazon rozhodla, že do kín neuvedie Allenov film Daždivý deň v New Yorku (A Rainy Day in New York) vzhľadom na obvinenia zo sexuálneho obťažovania z minulosti, ktorým režisér čelí.Allen vo februári začal právne konanie voči Amazonu z dôvodu porušenia zmluvy v hodnote 60 miliónov eur. Herec spoločnosť obvinil zo zrušenia filmu na základe "nepodložených" obvinení, podľa ktorých sa režisér dopustil sexuálneho obťažovania svojej adoptovanej dcéry Dylan Farrowovej v 90. rokoch 20. storočia.Allena po dvoch niekoľko mesiacov trvajúcich vyšetrovaniach zbavili obvinení. Farrowová však trvá na tom, že ju obťažoval.