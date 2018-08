World Music Festival predstaví kapelu z Čile i slovenské talenty

Ľudové Mladistvá Foto: World Music Festival Ľudové Mladistvá Foto: World Music Festival

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (OTS) - Showcase je každoročnou príležitosťou, ako v rámci festivalového programu zaujať zahraničných profesionálov z oblasti hudobnej produkcie a kultúrneho manažmentu. Tretí ročník podujatia prebehne v dňoch 13.-16. septembra.Zahraničné hviezdy nie sú jediným dôvodom, prečo sa podľa organizátorov oplatí navštíviť festival so zameraním na hudobný žáner world music. „Domáca scéna je bohatá na mladé talenty, čoho dôkazom je aj úspech speváčky a skladateľky Kataríny Málikovej. Každý rok sa preto snažíme dať priestor ďalším mladým umelcom na zviditeľnenie sa.“, uvádza za organizátorský tím festivalu Ľubica Zajacová Záborská.Tohtoročná prehliadka predstaví verejnosti a zahraničným delegátom hudobné formácie v dvoch samostatných blokoch, a to počas 14. a 15. septembra.Showcase slovenských kapiel otvorí netradičná šou gajdošského združenia Spojené huky Slovenska. Prvý gajdošský orchester, zložený z prevažne mladých hudobníkov, je na domácej pôde jediný svojho druhu. Za vznikom zoskupenia stojí chuť vyskúšať si, akoby znela tradičná gajdošská hudba v prevedení, ktoré je podobné vojenským gajdošským kapelám v Škótsku. Ich hudobnú šou bude možné zažiť v podobe originálneho hudobného sprievodu centrom Bratislavy z Hviezdoslavovho námestia do Čitárne u Červeného raka.Menej známym projektom je nitrianska skupina Páni času, aj napriek tomu, že na domácej scéne pôsobí už päť rokov. Jej hudba je fúziou slovenských tradičných piesní, keltského folku, ale aj stredovekých melódií. Trojica hudobníkov má na konte okrem slovenských a českých koncertov aj vystúpenia v Poľsku a Taliansku. Tohto roku boli tiež neplánovanými hviezdami na Folklórnom festivale vo Východnej.Diváci sa môžu tešiť na ostrieľaný Rusín Čendeš Orchestra s originálnou kombináciou rusínskeho, slovenského, rómskeho či balkánskeho folklóru. Skupina známa aj za hranicami Slovenska, či z obľúbenej televíznej relácie Zem spieva, sa vo svojej tvorbe pohráva aj s prvkami klasickej hudby, argentínskeho tanga, popu či džezu.Ďalší deň festivalu, v sobotu 15. septembra sa vo V-klube predstaví slovenská huslistka, skladateľa a speváčka Miriam Kaiser vydala doposiaľ dva albumy, no na jeseň chystá tretí. Vyštudovaná konzervatoristka odštartovala svoju kariéru ako huslistka v orchestri Slovenského národného divadla. Jej nadžánrovú tvorbu ovplyvnila okrem klasiky, či scénickej tvorby aj tradičná slovenská melodika. Vo svojej tvorbe spája eleganciu s krásou a emóciami.Zaujímavosťou showcasu bude aj zahraničný hosť v podobe čilskej kapely Subhira Quartet. Lídrom tohto zoskupenia je skladateľ, hudobník a filmár Rodrigo Cepeda, prezývaný tiež Subhira. Vo svojom kvartete kombinuje tradičnú hudbu Čile, ale aj iných krajín, spolu s klasickou hudbou, či žánrom New age. Vizuálna zložka má počas živých vystúpení formácie svoje osobitné miesto, pričom ju často tvorí premietanie filmov zo života rôznych etník. Samotný Subhira sa môže pochváliť širokým portfóliom filmovej dokumentárnej hudby, ktorú zložil. Po viac ako dvadsiatich rokoch na scéne má tiež na konte 15 albumov, stovky koncertov a niekoľko medzinárodných turné.Ďalším významným hosťom showcasu budú Ľudové Mladistvá, v súčasnosti jedna z najoriginálnejších slovenských kapiel. Zoskupenie okolo mladého, len 25-ročného klaviristu a skladateľa Martina „Majla“ Štefánika, je známe svojou záľubou v experimentoch, kombinujúcich tradičnú ľudovú tvorbu s džezom. Hudobný jazyk plný pozoruhodných protikladov kapele okamžite vyniesol víťazstvo na Pódiu mladých talentov Bratislavských jazzových dní. To formáciu v krátkom čase katapultovalo medzi slovenskú hudobnú špičku. Objavila sa na festivaloch Pohoda, Czech Music Crossroads v Ostrave i na hlavnom pódiu Bratislavských džezákov.Festival pripravuje AMITY o. z., vďaka generálnemu partnerovi Fondu na podporu umenia a ďalším významným partnerom, ako sú Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava-Mesto, Bratislava-Staré mesto, Stredoeurópska nadácia, Hudobný fond a SOZA, KZP a DK Zrkadlový háj, Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku, Veľvyslanectvo Brazílie v Bratislave, Národné osvetové centrum a Mestská knižnica. Projekt a jeho aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.