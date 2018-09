WTO: Obchodná vojna sa odrazí na ekonomike a pracovných miestach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. septembra (TASR) - Obchodná vojna bude mať vážne dôsledky pre rast svetovej ekonomiky a z tohto súboja ako víťaz nevyjde nikto. Povedal to šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Roberto Azevedo.Ako uviedol, pokračujúca eskalácia súčasného sporu medzi Čínou a USA zvýši riziká pre stabilitu, pracovné miesta a taký rast ekonomiky, na aký sú všetci momentálne zvyknutí. Plne rozvinutá obchodná vojna, ktorej súčasťou bude narušenie medzinárodnej obchodnej spolupráce, prudko zredukuje tempo rastu svetového obchodu. To sa odrazí na výraznom spomalení rastu svetovej ekonomiky, aj ekonomík jednotlivých regiónov vrátane Európskej únie." povedal Azevedo. Ako dodal,V tejto súvislosti povedal, že kľúčový bude samit skupiny G20 koncom novembra v Buenos Aires. Na ňom by sa mali dohodnúť ďalšie kroky, ktoré sú potrebné, aby sa udržal na pravidlách postavený systém voľného obchodu.