WTO: Zrútenie obchodnej spolupráce spôsobí svetovej ekonomike škody

Hamburg/Ženeva 26. septembra (TASR) - Šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Roberto Azevedo varoval pred rozsiahlymi škodami, ktoré by globálnej ekonomike spôsobilo zrútenie obchodnej spolupráce.povedal v rozhovore pre Die Zeit. Expanzia ekonomiky Európskej únie by podľa neho bola slabšia o 1,7 bodu.Azevedo nechcel hovoriť o obchodnej vojne. Po uvalení ďalších ciel na dovoz čínskych tovarov do USA však povedal:Už teraz sú viditeľné prvé dôsledkyUSA obviňujú Čínu z nekalých obchodných praktík. Washington preto v pondelok zaviedol nové clá na dovoz čínskych tovarov, na čo Peking reagoval odvetnými clami.