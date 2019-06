WWF: Človek zje počas mesiaca mikroplasty vo veľkosti zubnej kefky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 12. júna (TASR) – Počas jedného mesiaca zje človek asi 2000 mikročastíc plastov, čo predstavuje veľkosť približne jednej zubnej kefky. Za jeden týždeň teda skonzumuje plasty vo veľkosti kreditnej karty. Vyplýva to zo štúdie vedcov z austrálskej Univerzity v Newcastle, ktorú pripravili pre Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Hlavným zdrojom plastov ľudskom tele je voda z kohútika, ale aj balená vo fľašiach. Fond preto žiada politických lídrov, aby prijali globálnu dohodu s cieľom znížiť množstvo plastov v prírode.Problém mikroplastov a hromadenia plastového odpadu neobchádza ani Slovensko.mieni riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.Vedci upozorňujú, že ide o celosvetový problém. Zaznamenali veľké regionálne rozdiely – napríklad vo vode, ktorú konzumuje priemerný obyvateľ USA, je dvojnásobné množstvo plastov než vo vode, ktorú konzumuje Európan. Pokiaľ ide o jedlo, zdrojom je najmä pivo, soľ a morské mäkkýše.Riaditeľ WWF International Marco Lambertini tvrdí, že plastový odpad nezabíja len život v moriach, ale zvyšky plastov sú v každom ľudskom organizme.povedal s tým, že by preto mali okamžite konať nielen vlády, ale aj firmy a samotní konzumenti.WWF poukázal aj na to, že vo voľnej prírode pribudne každý rok asi 100 miliónov ton plastového odpadu. V roku 2016 bolo vyrobených na svete 396 miliónov ton nových plastov, čo predstavuje 53 kilogramov na každého obyvateľa. Kampaňouvyzýva fond svetových lídrov práve k tomu, aby prijali globálnu dohodu o znižovaní plastového odpadu. Do petície sa môžu zapojiť aj bežní občania.