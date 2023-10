WWF Slovensko sa ohradila voči tvrdeniam Huliaka, Rizman s organizáciou nebol a nie je v žiadnom vzťahu

Obvinenia voči prezidentke

Kto riadi prezidentský palác

20.10.2023 (SITA.sk) - Organizácia World Wide Fund for Nature (WWF) Slovensko sa ohradila voči vyjadreniam nominanta Slovenskej národnej strany (SNS) Rudolfa Huliaka na ministra životného prostredia.Tvrdí, že Huliak v štvrtok opakovane o nej šíril nepravdivé informácie. „Jeho tvrdenie, že Juraj Rizman je nositeľom myšlienky a predstaviteľom WWF na Slovensku je nepravdivé. Rizman nikdy nebol a nie je s organizáciou WWF Slovensko v žiadnom vzťahu, nepôsobí, ani nepôsobil v jej orgánoch, ani ju nereprezentuje, formálne, ani neformálne," uviedla organizácia vo svojou stanovisku.Zároveň vyzvala politických predstaviteľov, aby neklamali, pretože tým ničia dôveru ľudí k verejným inštitúciám.Prezidentka Zuzana Čaputová odmietnutím vymenovať nominanta SNS Rudolfa Huliaka dokázala, že nie je prezidentkou všetkých Slovákov, ale reprezentuje záujmy mimovládneho sektora.Na sociálnej sieti to uviedol Huliak a dodal, že mimovládky sú dlhodobo „nacicané" na financie envirorezortu či eurofondy.Prezidentka sa tak podľa neho podieľa na trestnej činnosti mimovládnych organizácií.Huliak tvrdí, že by túto trestnú činnosť vedel dokázať interný audit v rezorte, ktorý by realizoval ako prvú vec po nástupe do funkcie.„Prezidentský palác neovláda prezidentka, ale jej priateľ Juraj Rizman, ktorý je nositeľom myšlienky a predstaviteľom WWF organizácie na Slovensku. Tento človek ovláda prezidentský mandát a prezidentka sa stala len jeho bezduchou hovorkyňou," myslí si Huliak.