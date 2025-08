X-BIONIC SPHERE má nového stopercentného vlastníka, projekt vstupuje do novej fázy rozvoja

3.8.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť X-BIONIC SPHERE a.s. má nového stopercentného vlastníka. Na základe dohody medzi Vierkou Hoffmannovou a Jurajom Krivjanským sa Krivjanský, životný partner Andrey Tkáčovej z rodiny Tkáčovcov, stáva jediným vlastníkom spoločnosti.Rodina Hoffmannová sa rozhodla uprednostniť iné projekty, najmä v oblasti výskumu Alzheimerovej choroby, ťažby nerastných surovín a rozvoja nájomného bývania, no plánuje sa k rozvoju X-BIONIC SPHERE v budúcnosti vrátiť. Vierka Hoffmannová zostáva súčasťou riadenia a rozvoja vízie spoločnosti. Uvádza sa to v zverejnenej tlačovej správe.Zmena vlastníctva nemení pôvodnú víziu X-BIONIC SPHERE – byť platformou na rozvoj športu naprieč všetkými vekovými a výkonnostnými kategóriami. Projekt je verejnoprospešnou iniciatívou s cieľom vytvárať podmienky pre športový rozvoj, nie generovať vysoký zisk. Spoločnosť historicky vykazuje straty, ktoré sú však plne kryté akcionármi a partnermi a sú znakom filantropie a dlhodobej vízie.X-BIONIC SPHERE má stabilnú finančnú štruktúru, aktíva výrazne prevyšujú pasíva a spoločnosť nemá žiadne omeškané záväzky. Za posledné tri roky dosiahla vždy kladný prevádzkový výsledok (EBITDA), do záporných čísel sa dostáva len účtovnými odpismi a úrokovými nákladmi. Juraj Krivjanský a manažment spoločnosti deklarujú pokračovanie v odkaze Mária Hoffmanna a vyjadrujú vďaku za vznik tejto výnimočnej iniciatívy.