XTB ponúka vyššie úroky z neinvestovaných prostriedkov a uľahčuje začiatky v investovaní

24.4.2024 (SITA.sk) -Investičná spoločnosť XTB sa stala jedným z prvých brokerov, ktorí svojim klientom ponúka úrokové sadzby z neinvestovaných prostriedkov na účtoch vedených v eurách alebo amerických dolároch. Pre nových klientov je zároveň úroková sadzba zvýhodnená – pre eurové vklady je stanovená na 4,20 % a pre účty vedené v dolároch na 5,00 % na obdobie prvých 90 dní od založenia účtu. Po uplynutí tohto obdobia klientom úroková sadzba z neinvestovaných prostriedkov ďalej platí vo výške 2,00 % pre účty v eurách a 2,50 % pre účty vedené v dolároch. Úroky sa počítajú denne a na účty klientov sa pripisujú mesačne. Vzťahujú sa na neinvestované prostriedky existujúcich aj nových klientov bez ohľadu na ich celkovú výšku."Navýšenie úrokových sadzieb ponúka investorom možnosť vyčkávať na konkrétnu investičnú príležitosť a zároveň si zaistiť zhodnotenie peňazí, aj keď práve aktívne neinvestujú. Čoraz viac ľudí zvažuje vstup na finančné trhy, a my im chceme ponúknuť ďalšiu pridanú hodnotu, keď už sa rozhodnú s investíciami začať," komentuje zvýšenie úrokových sadzieb novým klientom Vladimír Holovka, obchodný riaditeľ XTB pre Slovensko, Česko a Maďarsko.Otvoriť cestu k investíciám sa XTB snaží aj prostredníctvom množstva nových produktov, ktoré na svojej platforme ponúka. Spoločnosť plánuje rozšíriť svoju ponuku napríklad o nové dlhopisy, penzijné produkty alebo multimenovú kartu. Najnovšia služba Investičné plány , ktorú môžete u XTB nájsť, ponúka klientom možnosť investovať do ETF fondov podľa vopred nastaveného cieľa. Investori si tak môžu vytvoriť svoj vlastný plán výberom ETF, o ktoré majú záujem, a investovať mesačne čiastku od 15 eur. U jednotlivých investícií sa tiež dá ľubovoľne nastaviť percentuálny podiel a flexibilne ich spravovať."V ETF a pasívnom investovaní dlhodobo vidíme veľký potenciál, ponúka totiž investorom možnosť vytvorenia diverzifikovaného portfólia bez nutnosti manuálneho výberu jednotlivých nástrojov. Pre našich klientov je tak investovanie ešte jednoduchšie a prístupnejšie," hovorí Holovka. Investori majú v rámci investičných plánov k dispozícii viac ako 365 ETF fondov, ktoré pokrývajú rôzne triedy aktív i komodít. Investori tak môžu ľahko diverzifikovať svoje portfólio a prispôsobiť ho svojmu postoju k riziku a výnosu. Záujem o podielové fondy eviduje XTB najmä od roku 2021, pričom v posledných troch rokoch sa počet investorov do ETF viac ako zdvojnásobil.Svoje plány si investori môžu dopĺňať alebo upravovať priamo v aplikácii alebo si môžu nastaviť opakované platby. Peniaze sa tak investujú automaticky, na základe preferencií, ktoré možno kedykoľvek upraviť podľa aktuálnych potrieb a investičných cieľov. Investori tak môžu ľahko reagovať na nové okolnosti vo svojom živote alebo tiež na trhu.