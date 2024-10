XTB predstavuje Zlatana Ibrahimovića ako svojho nového globálneho brand ambásadora

2.10.2024 (SITA.sk) -Zlatana Imbrahimovića nie je potrebné predstavovať. Je všeobecne považovaný za jedného z najlepších futbalových útočníkov sveta, známeho a rešpektovaného pre svoju jedinečnú techniku a akrobatické voleje. Za touto strhujúcou osobnosťou sa skrýva jeden z najlepších hráčov všetkých čias – futbalová ikona, ktorá strelila viac ako 570 gólov a zaistila 14 majstrovských titulov v štyroch krajinách. Jeho profily na sociálnych sieťach v súčasnosti sleduje viac ako 120 miliónov ľudí z celého sveta."Úspech v športe aj v investovaní závisí od sebadôvery, disciplíny a nezlomného odhodlania, preto som sa rozhodol spojiť sa s tímom XTB," povedal Zlatan Ibrahimović.Spolupráca so Zlatanom Ibrahimovićom je prirodzeným rozšírením marketingovej stratégie XTB, ktorá prepája svet profesionálnych športovcov s oblasťou investovania a financií."Zlatanova charizma, disciplína a energia sa dokonale zhodujú s podstatou XTB a ja som nesmierne nadšený, že je naším globálnym brand ambasádorom," povedal Omar Arnout, generálny riaditeľ XTB. "Zlatan sa stal jedným z najlepších futbalových hráčov na svete vďaka tvrdej práci a oddanosti, čo je podobná cesta, akou sme si v posledných dvadsiatich rokoch prešli my. Z tohto partnerstva sme naozaj nadšení a sme si istí, že nám pomôže pozdvihnúť značku na úplne inú úroveň," dodal Arnout.Nový brand ambasádor bude debutovať v doposiaľ najväčšej marketingovej kampani spoločnosti, ktorá propaguje širokú škálu investičných produktov ponúkaných na online platforme a v mobilnej aplikácii XTB. Kampaň predstaví nový positioning "Kde Vaše peniaze pracujú", ktorý má odlíšiť ponuku XTB od konkurencie a ukázať zameranie spoločnosti na jednotlivcov hľadajúcich spôsob, ako svoje peniaze efektívne využiť, či už aktívne, alebo pasívne."Multikanálová kampaň so Zlatanom Ibrahimovićom bude Na Slovensku spustená v televíznom vysielaní, outdoorových reklamách, online priestore a v menšej miere aj v tlačených médiách a rozhlase. Okrem SR súčasne pobeží na 13 ďalších trhoch po celom svete cez obdobné kanály vrátane VOD platforiem a televízneho vysielania v Česku, v Poľsku, v Rumunsku a Portugalsku," dodal Michael Kopta, marketingový riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.Informačný servis