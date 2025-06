XTB rozširuje výber mien v elektronickej peňaženke: ideálne riešenie na správu financií počas letných dovoleniek

26.6.2025 (SITA.sk) -V aplikácii XTB môžu používatelia jednoducho spravovať svoje prostriedky, investovať a pohodlne platiť kartou v rôznych menách. K už existujúcim menám (EUR, USD, GBP, PLN, RON, CZK a HUF) pribudli do peňaženky CAD (kanadský dolár), CNY (čínsky jüan), AUD (austrálsky dolár), DKK (dánska koruna), SGD (singapurský dolár), TRY (turecká líra) a SEK (švédska koruna) a nedávno aj BHT (thajský baht), NOK (nórska koruna), CHF (švajčiarsky frank), YEN (japonský jen) a MXN (mexické peso)."Rozšírenie výberu mien v našej elektronickej peňaženke je ďalším krokom k tomu, aby sme našim klientom uľahčili správu financií nielen pri investovaní, ale aj pri cestovaní alebo platbách v zahraničí. Počas letných dovoleniek môžu naši používatelia pohodlne platiť v lokálnej mene bez zbytočných poplatkov a mať vždy prehľad o svojich výdavkoch," hovorívydaná spoločnosťou DiPocket UAB pod licenciou Mastercard, podporuje bezhotovostné platby v obchodoch, mobilné transakcie a bezkontaktné výbery hotovosti z bankomatov po celom svete. Kartu možno jednoducho pridať do Apple Pay alebo Google Pay, a v prípade potreby je možné požiadať aj o fyzickú kartu.Peňaženka a okamžité prevody medzi všetkými účtami XTB sú bez poplatkov. Používatelia si môžu jednoducho meniť meny podľa aktuálnych potrieb a vďaka pokročilým bezpečnostným funkciám (dvojfaktorová autentifikácia, flexibilné limity, možnosť dočasného zablokovania karty) majú svoje financie vždy pod kontrolou. K dispozícii je tiež možnosť vytvoriť až päť nových kariet mesačne aj s okamžitými notifikáciami. Používatelia tak majú prehľad o všetkých transakciách.Rozšírená ponuka mien ešte viac uľahčuje a zefektívňuje správu financií s XTB – či už plánujete letnú dovolenku, pracovnú cestu alebo investičnú stratégiu.Informačný servis