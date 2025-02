XTB spája investovanie a platby. Karta vo viacerých menách je teraz k dispozícii v aplikácii

19.2.2025 (SITA.sk) -Spoločnosť XTB sprístupnila kartu vo viacerých menách, čím rozšírila ponuku nástrojov na správu financií pre európskych investorov. Táto mobilná peňaženka zjednodušuje a zvyšuje bezpečnosť správy osobných financií a ponúka ďalšie funkcie na zefektívnenie budúcich transakcií. Karta vo viacerých menách a mobilná peňaženka dopĺňajú existujúce služby XTB pre klientov, ktorí chcú svoje peniaze nechať pracovať, a to aktívne aj pasívne."Mobilná peňaženka XTB poskytuje investorom okamžitý prístup k ich finančným prostriedkom a uľahčuje každodennú správu financií. Proces sa výrazne zjednodušil, pretože teraz je možné investovať aj platiť okamžite v jednej aplikácii," povedal. "Tento rok sme splnili plánovaný produktový plán a robíme veľký pokrok na ceste k tomu, aby sme sa stali európskou investičnou superaplikáciou číslo jeden. Naša široká ponuka produktov podporená partnerstvom s naším novým ambasádorom značky Zlatanom Ibrahimovičom určite pozdvihne našu značku na úplne inú úroveň," dodal Arnaout.Virtuálna debetná karta XTB vo viacerých menách, vydaná na základe licencie Mastercard spoločnosťou DiPocket UAB (inštitúcia elektronických peňazí registrovaná Litovskou národnou bankou), umožňuje bezhotovostné platby v obchodoch, mobilné transakcie a bezkontaktné výbery hotovosti z bankomatov po celom svete. Možno ju pridať do peňaženiek Apple Pay a Google Pay. V budúcnosti budú mať investori možnosť požiadať aj o doručenie fyzickej karty.Investori si môžu jednoducho vymeniť meny, kedykoľvek to potrebujú. S vývojom produktu budú časom pribúdať ďalšie meny a vylepšenia. Transakcie v menách, ktoré v súčasnosti nie sú vo virtuálnej peňaženke k dispozícii, budú spracované podľa výmenných kurzov Mastercard.Virtuálna karta je vybavená zabudovanými bezpečnostnými prvkami vrátane dvojfaktorovej autentifikácie (2FA), flexibilných limitov karty, ktoré možno nastaviť a okamžite zmeniť v aplikácii XTB, a možnosti dočasného blokovania karty. Používatelia môžu jednoducho požiadať o nové karty a zrušiť ďalšie niekoľkými kliknutiami. Mesačne môžu vytvoriť až päť nových kariet. Vďaka upozorneniam v reálnom čase majú svoje financie vždy pod kontrolou.Nový produkt je teraz k dispozícii v Portugalsku, Českej republike, Rumunsku,, v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a Španielsku. V najbližších týždňoch sa bude postupne rozširovať aj na ďalšie európske trhy.Viac informácií nájdete na stránke https://www.xtb.com/sk/ewallet Informačný servis