Yaya Touré kritizuje FIFA za benevolentný prístup k rasizmu

Čching-tao 30. októbra (TASR) - Bývalý hráč Manchestru City Yaya Touré podrobil ostrej kritike Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) za jej benevolentný prístup k rasizmu na štadiónoch. Podľa neho v boji s týmto problémom "nerobí nič" a vyzval ju k razantnejším opatreniam.vyhlásil bývalý reprezentant Pobrežia Slonoviny, ktorý momentálne hrá v Čine. S tímom Čching-tao Huanghai vybojoval postup do najvyššej súťaže.Tourého znechutili udalosti v októbrovom dueli kvalifikácie EURO 2020 Bulharsko - Anglicko na štadióne v Sofii. Rozhodca Ivan Bebek z Chorvátska musel zápas dvakrát prerušiť, pretože domáci priaznivci sa prezentovali hrubým rasistickým správaním. Okrem opičích zvukov pri dotykoch anglických hráčov s loptou vyrukovali aj s nacistickými pozdravmi. Touré tvrdí, že on by okamžite zišiel z ihriska. "dodal Touré, podľa ktorého je v Číne oveľa viac rešpektu a s rasizmom sa tam za uplynulé mesiace vôbec nestretol.Bulharsku za incidenty v dueli s Anglickom uzatvorili štadión na jeden zápas s dvojročnou podmienkou na ďalší a musí zaplatiť pokutu 85.000 eur. Proti výške trestu protestovali niektoré organizácie pre boj s rasizmom vo futbale, ktoré žiadali vylúčenie Bulharska z kvalifikačných bojov.