Yilmaz začína s tréningom, v septembri už by chcel hrať za Trnavu

Na archívnej snímke uprostred Kubilay Yilmaz. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Trnava 7. augusta (TASR) - Rakúsky futbalista Kubilay Yilmaz už trénuje a v najbližších týždňoch plánuje návrat do zostavy účastníka Fortuna ligy Spartaka Trnava. Potvrdil to v rozhovore pre oficiálnu klubovú stránku.Dvadsaťtriročný útočník nastúpil v červeno-čiernom drese naposledy v máji. Pre problémy s chrbtom neabsolvoval letnú prípravu.povedal Yilmaz.Yilmaz naznačil, že na súťažné stretnutie by mohol nastúpiť približne v polovici septembra.Najlepší strelec Trnavy v minulom ročníku si nemohol nevšimnúť zmeny, ktorými úradujúci víťaz Slovnaft Cupu v uplynulom období prešiel, no o odchode nehovorí.dodal Yilmaz.