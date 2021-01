YouTube dočasne pozastavil kanál Donalda Trumpa, zverejnené videá môžu podporovať násilnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Videoslužba YouTube pozastavila kanál amerického prezidenta Donalda Trumpa prinajmenšom na týždeň pre obavy z "pokračujúceho potenciálu pre násilnosti". Stala sa tak ďalšou platformou, ktorá obmedzila aktivity prezidenta. Videoslužba YouTube, ktorej majiteľom je spoločnosť Google, uviedla, že pre podnecovanie k násiliu odstránila obsah, ktorý bol zverejnený na kanáli Donalda Trumpa 12. januára. Nebolo pritom hneď jasné, ktoré videá porušili pravidlá platformy."Po starostlivom preskúmaní, vo svetle obáv z pokračujúceho potenciálu pre násilnosti, sme odstránili nový obsah zverejnený na kanáli Donalda Trumpa," uviedol vo vyhlásení hovorca videoslužby YouTube. Na Trumpovom kanáli prinajmenšom sedem dní dočasne nemôžu zverejňovať nové videá alebo živé vysielanie, ale kanál zostáva aktívny, uviedla platforma.Krok obmedzujúci aktivity Trumpa v oblasti sociálnych médií prišiel po tom, ako dav jeho stúpencov, nabádaný jeho rétorikou, minulý týždeň vtrhol do Kapitolu v snahe zastaviť Kongres pri potvrdzovaní víťazstva Joea Bidena v prezidentských voľbách.Viaceré technologické firmy Trumpove online aktivity pozastavili, pričom napríklad Facebook a Instagram to urobili aspoň do konca jeho funkčného obdobia a mikroblogovacia sieť Twitter jeho účet zrušila natrvalo.