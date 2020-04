YouTube spustil kampaň Zostaň doma #somnou, ide o špecifický kanál s lokálnymi videami

Vedomosti, zábava aj umenie

Fungovanie kanála

Sledovanosť rastie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Videoportál YouTube spustil špeciálny kanál pre českých a slovenských používateľov a používateľky s názvom Zostaň doma #somnou. Zoskupil na ňom kolekcie videí lokálnych tvorcov v rôznych kategóriách od vzdelávania cez varenie až po šport či zábavu. Cieľom projektu je priblížiť ľuďom kvalitný a zábavný obsah a podporiť ich, aby v čase karantény naďalej zostávali doma.Spustenie kanálu nadväzuje na globálnu iniciatívu Stay home #withme, ktorú prednedávnom predstavil videoportál YouTube. Lokálna verzia projektu pod názvom Zostaň doma #somnou ponúka kolekcie videí od českých a slovenských tvorcov v kategóriách Študuj so mnou, Cvič so mnou, Var so mnou, Spievaj so mnou, Zostaň doma a sleduj, Spolu to zvládneme, Bav sa so mnou a Hraj so mnou.Používatelia a používateľky videoportálu si môžu vďaka jednotlivým playlistom doplniť svoje školské vedomosti, pozrieť si nezabudnuteľné divadelné hry, ale aj predstavenia Slovenského národného divadla či zábavné slovenské a české talkshow.Hudobní fanúšikovia a fanúšičky si zas môžu zaspievať spolu so svojím obľúbeným interpretom. Pre tých, ktorí potrebujú zapracovať na svojej kondičke, je určená kolekcia videí zameraných na cvičenie a šport, ktorý možno realizovať doma. Nadšenci kulinárčenia si prídu na svoje v rámci kolekcie zameranej na varenie, v rámci ktorej nájdu mnoho praktických návodov na prípravu chutných jedál.Tí, ktorí majú radi videohry, si zas môžu skrátiť čas online hrou a inšpirovať sa svojimi obľúbenými slovenskými a českými YouTubermi a v kategórii videí „Spolu to zvládneme“ nájdu záujemcovia a záujemkyne online videá populárnych YouTube tvorcov, ktorých obsah súvisí so zvládnutím súčasnej situácie.Česko-slovenský kanál bude fungovať počas celého trvania pandémie koronavírusu a jeho obsah budú priebežne aktualizovať.„Celá iniciatíva je založená na tom, že ľudia na YouTube dnes častejšie sledujú tie videá, ktoré im umožňujú robiť veci spoločne s ich tvorcami. Preto sme sa aj my prostredníctvom tejto iniciatívy rozhodli vyzdvihnúť niekoľko českých a slovenských YouTube kanálov ako aj YouTuberov, ktorí ľuďom pomáhajú prekonať toto náročné obdobie,“ uviedla marketingová manažérka YouTube pre región strednej a východnej Európy Pavla Grigarová.Sledovanosť videí, ktoré vo svojom názve nesú označenie #withme, vzrástla od polovice marca celosvetovo až šesťnásobne. Podobne rýchlym tempom rástol aj priemerný počet nahraných videí, ktoré v názve nesú slovné spojenie „at home“.Tvorcovia, ktorí vytvárajú zábavný alebo informatívny obsah pre ľudí izolovaných počas pandémie, sa práve takto môžu zapojiť - stačí, ak ku svojim novým alebo už vydaným videám pridajú označenie #zostandoma #somnou.Agentúru SITA o tom informovala Daša Paulíčková zo spoločnosti Grayling Slovakia.