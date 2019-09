YouTube zaplatí 170 mil USD za zabieranie údajov o deťoch

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Washington 4. septembra (TASR) - Google a jeho video služba YouTube zaplatia pokutu vo výške 170 miliónov USD (154,29 milióna eur). Google týmto spôsobom urovná obvinenia, že zbieraním osobných údajoch o deťoch porušil federálnu legislatívu, uviedla americká federálna obchodná komisia FTC.Google na svojej video službe YouTube zbieral a zdieľal údaje od detí bez súhlasu rodičov. Pokuta, ktorú zaplatí v rámci vyrovnania s FTC a newyorskou prokuratúrou, je doteraz najvyššie udelenou pokutou v prípade porušenia federálneho zákona z roku 1998 týkajúceho sa online ochrany súkromia detí.YouTube bol obvinený, že prostredníctvom cookies sledoval divákov detských programov bez povolenia rodičov a využíval cookies na cielenie reklamy pre týchto divákov.Zákon zakazujúci zbieranie informácií o deťoch vo veku do 13 rokov vstúpil do platnosti v roku 1998 a v roku 2013 bol novelizovaný tak, že zahŕňa aj takzvané cookies, ktoré sa používajú na sledovanie internetových zvykov užívateľa.Pokuta je zanedbateľná vzhľadom na tržby Google. Jeho materská spoločnosť Alphabet, ktorá 85 % svojich tržieb generuje z predaja reklamného priestoru a reklamnej technológie, zaznamenala v 2. kvartáli tržby vo výške 38,9 miliardy USD.YouTube v stredu uviedol, že o 4 mesiace začne spracovávať všetky údaje zozbierané od ľudí sledujúcich detské obsahy, ako keby to boli deti.uviedol YouTube na svojom blogu.