Yule vyhral slalom v Chamonix, po 1. kole bol na 30. mieste

Švajčiarsky lyžiar Daniel Yule triumfoval v nedeľnom slalome Svetového pohára v Chamonix. Na zjazdovke Verte vo francúzskom stredisku figuroval po 1. kole až na 30. mieste, no v druhom predviedol najlepšiu jazdu a zvíťazil o šestnásť stotín sekundy pred krajanom Loicom Meillardom. Tretí skončil domáci Clement Noel (+0,18 s), ktorý neudržal líderskú pozíciu po úvodnom kole.



Yule dosiahol prvé víťazstvo v sezóne a siedme individuálne v kariére vďaka najlepšiemu času v druhom kole. Podľa agentúry AFP sa Yule stal prvý muž, ktorý sa dostal z 30. miesta až na prvé v slalome mužov. Všetky triumfy zaznamenal práve v slalome, naposledy sa tešil 22. januára 2023 v Kitzbüheli. Švajčiar poskočil vďaka zisku 100 bodov na tretie miesto v klasifikácii disciplíny. Lídrom v poradí slalom zostal Manuel Feller, ktorý zvýšil náskok na druhého Nemac Linusa Strassera na 164 bodov.



"Absolutné neskutočné. Mal som obrovské šťastie, že som zostal po prvom kole na tridsiatom mieste. Potom som predviedol skvelú jazdu v druhom kole. Už som bol pripravený ísť na hotel. Dostal som však príležitosť lyžovať aj v druhom kole a využil som to. Vedel som, že mám manko na pretekárov predo mnou. Možno som si však hovoril, keď sa menili podmienky, že by som mohol zabojovať o top desiatku. Víťazstvo by bolo neuveriteľné, no stalo sa. Veľmi ma teší, že je so mnou na pódiu Loic," uviedol Yule v cieli pre televíziu FIS.



Domáci Noel viedol po 1. kole, keď sa najlepšie vyrovnal s presadenými bránkami, vyšla mu hlavne stredná časť. Najviac sa mu priblížil Haugan, ktorý mal manko 23 stotín. Menej ako pol sekundu (+0,40) strácal Feller, víťaz troch tohtosezónnych slalomov. Strasser nenadviazal v úvodnom kole na predchádzajúce triumfy z Kitzbühelu a Schladmingu a bol až na 17. priečke (+1,24 s).

Štart druhého kola organizátori odložili o desať minút neskôr pre problémy s časomierou. Švajčiar Yule štartoval ako prvý, z upravenej trate vyťažil natoľko, že už ho nikto v súhrnom čase nezdolal. Strasser chcel zaútočiť z priebežnej sedemnástej pozície, no nevyšla mu podľa predstáv ani druhá jazda a skončil na spoločnom 14. mieste spolu s Rakúšanom Johannesom Strolzom. Meillard bol piaty a dokázal sa najviac priblížiť Yulemu, keď stratil len 16 stotín. Líder po prvom kole Noel mal ešte na poslednom medzičase náskok. V závere však olympijský šampión zo ZOH 2022 stratil, ale stačilo to rovnako ako v Schladmingu na pódium. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



V Chamonix sa mali v piatok a v sobotu konať aj zjazdy, no Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) ich zrušila pre nepriaznivé snehové podmienky a vysoké teploty. Riadiaci orgán sa snažil nájsť náhradu za dva zjazdy v rovnakom termíne, no v časovej tiesni sa nenašlo žiadne vhodné riešenie.

výsledky slalomu SP v Chamonix:





1. Daniel Yule 1:36,24 min., 2. Loic Meillard (obaja Švajč.) +0,16 s, 3. Clement Noel (Fr.) +0,18, 4. Manuel Feller +0,34, 5. Dominik Raschner (obaja Rak.) a Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,37, 7. Samuel Kolega (Chor.) +0,41, 8. Timon Haugan (Nór.) +0,42, 9. Steven Amiez (Fr.) +0,43, 10. Alex Vinatzer (Tal.) +0,46







celkové poradie SP (po 24 zo 39 súťaží):



1. Marco Odermatt (Švaj.) 1406 b., 2. Cyprien Sarrazin (Fr.) 684, 3. Feller 609, 4. Vincent Kriechmayr (Rak.) 487, 5. Meillard 478, 6. Marco Schwarz (Rak.) 464







poradie v slalome (7 z 12):



1. Feller 490, 2. Linus Strasser (Nem.) 326, 3. Yule 285, 4. Noel 272, 5. Haugan 260, 6. Kristoffersen 231