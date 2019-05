Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Z 13. platu vyplateného tento rok sa poistné platí. Zamestnávateľov na to upozorňuje Sociálna poisťovňa.Ako o tom informoval TASR hovorca poisťovne Peter Višváder, 13. plat, ktorý vyplatia zamestnancom v júni 2019, vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.Poistné zaplatia z celého 13. platu až do výšky maximálneho vymeriavacieho základu, oslobodenie od platenia poistného z 13. platu bude účinné až od roku 2021. Na tejto skutočnosti nič nezmenila ani novela zákona o dani z príjmov, podľa ktorej 13. plat vyplatený v júni je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur.Odpadla teda podmienka, aby bol 13. plat vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Od platenia poistného na sociálne poistenie 13. plat v tomto roku oslobodený ešte nie je.