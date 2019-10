Z adoptovaného dievčatka hviezda: Bilesová dominovala v Stuttgarte

Americká reprezentantka v športovej gymnastike Simone Bilesová pózuje so zlatou medailou po jej vystúpení v prostnom v nedeľňajšom finále na MS v športovej gymnastike v Stuttgarte 13. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stuttgart 13. októbra (TASR) - Aj napriek ťažkým životným skúškam sa Američanka Simone Bilesová zapísala do histórie športu. Úspešnú kariéru podčiarkla na prebiehajúcich MS v športovej gymnastike v nemeckom Stuttgarte, kde získala päť zlatých medailí a s počtom celkových 25 cenných kovov v historickom rebríčku prekonala Bielorusa Vitalija Ščerba, ktorý má na konte o dve menej.Dvadsaťdvaročnú rodáčku z Ohia si v troch rokoch spolu s jej mladšou sestrou adoptovali a vychovali starý otec so svojou manželkou.uviedla Bilesová americkému denníku Times ešte pred OH v Riu de Janeiru v roku 2016.dodala športovkyňa, ktorej talent na gymnastiku odhalili už v rannom veku.V januári minulého roku sa priznala ku sexuálnemu obťažovaniu zo strany športového lekára tímu USA Larryho Nassara. Toho neskôr obvinili a uväznili zo sexuálneho zneužívania stoviek dievčat a žien.kriticky sa vtedy vyjadrila Bilesová na adresu US Gymnastics. Zväz na základe mnohých zverejnených škandálov prevzala koncom roku 2017 Kerry Perryová. Stala sa tak prvou ženou vo vedení po 20-tich rokoch.V tom istom období Bilesová vydala autobiografiu a po ročnej prestávke oznámila výmenu trénera a návrat na súťažné pódiá. Na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe získala štyri zlaté medaily, čím opäť ukázala svoju odhodlanosť dosiahnuť na vytúžené ciele. Dominanciu a hlad po úspechu naplno predviedla aj v Stuttgarte. Napriek nesporným úspechom v sebe neskrýva skromnosť a za veľkú hviezdu sa nepovažuje.povedala Bilesová, ktorá však odmieta porovnania s plaveckým šampiónom Michaelom Phelpsom.dodala po záverečnom úspechu v Nemecku.Zároveň s určitosťou odmietla svoju účasť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v roku 2021 v dánskej Kodani. Na budúcoročných OH v Tokiu by však mohla v počte získaných zlatých medailí pokoriť rumunskú gymnastku Nadiu Comaneciovú. Tá v rokoch 1976 a 1980 získala najcennejší kov celkovo 5-krát. Bilesová má na svojom konte momentálne štyri triumfy z Ria de Janeiro. Informovala agentúra AFP.