Z amerického väzenia pricestoval do Nemecka Escobarov spoločník Carlos Lehder (video)

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Muž, ktorý založil notoricky známy Medellínsky kartel spoločne s Pablom Escobarom , opustil americké väzenie a pricestoval do Nemecka. Dnes 70-ročný Carlos Lehder s kolumbijsko-nemeckým občianstvom sa stal známym v súvislosti so zriadením pašeráckej drogovej základne na súkromnom ostrove na Bahamách.Chytili ho v Kolumbii v roku 1987 a vydali do Spojených štátov, kde dostal doživotný trest plus 135 rokov väzenia. Tento trest mu znížili po tom, čo sa rozhodol spolupracovať s úradmi.Svedčil napríklad proti bývalému panamskému lídrovi Manuelovi Noriegovi, ktorý mal úzke vzťahy s Medellínskym kartelom a umožnil mu pašovať kokaín cez Panamu.Lehderova dcéra Mónica kolumbijskému magazínu Semana povedala, že mu diagnostikovali rakovinu a v Nemecku, kde nemá žiadnych príbuzných, sa oňho postará charitatívna organizácia.Lehder má nemecké občianstvo po svojom otcovi, ktorý emigroval do Kolumbie. V Nemecku nikdy nebol a nebude tam stíhaný, keďže si trest odslúžil už v USA. Nový domov nájde v Berlíne, informovala nemecká stanica Deutsche Welle.Medellínsky kartel kontroloval na svojom vrchole zhruba 80 percent kokaínu pašovaného v 70. a 80. rokoch do Spojených štátov.