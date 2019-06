Z atletickej časti výpravy vypadli zranení Bezeková a Bubeník

Na archívnej snímke slovenská atlétka Alexandra Bezeková. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský atletický zväz (SAZ) v stredu oznámil na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) dve zmeny v atletickej časti nominácie na II. európske hry v Minsku, ktoré sa uskutočnia 21.–30. júna. Zranenú Alexandru Bezekovú, s ktorej štartmi sa počítalo v behu na 100 m, v miešanej štafeta na 4x400 m, aj na 200 m úseku stíhacej štafety, zastúpi v jej disciplínach Monika Weigertová, pôvodne nominovaná ako cestujúca náhradníčka.Nové meno v atletickej časti výpravy je Monika Baňovičová, ktorá bude takpovediac univerzálnou náhradníčkou. S výmenou jednej pretekárky za druhú súvisí aj výmena trénera – namiesto Rastislava Miška pocestuje do Minska Radoslav Ivan. Takisto zo zdravotných dôvodov SAZ z nominácie vypadol výškar Matúša Bubeník. Vo výškarskom sektore ho zastúpi Lukáš Beer, ako náhradník na túto disciplínu odcestuje Tomáš Zeman. Informoval o tom SOŠV na oficiálnom webe.Celkový počet členov slovenskej výpravy na EH v Minsku sa však nezmenil. Vo výprave bude 74 športovcov a 49 členov sprievodu, z ktorých 7 bude bývať mimo dediny športovcov.Už v nedeľu 16. júna odletí do bieloruskej metropoly ako predvoj výpravy trio pracovníkov športového oddelenia SOŠV – vedúci výpravy Roman Buček, jeho zástupca Boris Demeter a administrátor Roman Hanzel.Športové časti výpravy sa do Minska presunú vo viacerých várkach: 18. júna šestica boxerov a dvojica lukostrelcov, 19. júna štyria stolní tenisti, piati cestní cyklisti, obe cyklistky, štyria džudisti, sambistka a osem strelcov, 21. júna všetkých 19 atlétov, 22. júna všetkých 14 rýchlostných kanoistov a zápasník, 23. júna dvojica strelkýň na skeet, 24. júna traja dráhoví cyklisti a športové gymnastka a napokon 26. júna karatistka. Návraty členov výpravy domov budú takisto vo viacerých turnosoch.