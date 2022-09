Z brankára primátor? Ján Laco sa uchádza o funkciu s cieľom zjednotiť Liptovský Mikuláš (video)

Mesto je zaseknuté v konflikte

Plán pre zjednotený Mikuláš

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - S cieľom spojiť Liptovský Mikuláš a ukončiť spory v tunajšej samospráve bude v jesenných voľbách kandidovať za primátora mesta bývalý reprezentačný hokejový brankár Ján Laco . Svoju nezávislú kandidatúru oficiálne oznámil na pondelkovom tlačovom brífingu.„V nadchádzajúcich voľbách sa bude rozhodovať o tom, či v meste nastolíme spoluprácu alebo bude Liptovský Mikuláš aj naďalej zaseknutý v konflikte. Som pripravený priniesť do mesta spoluprácu. S pokojom, rozvahou a chladnou hlavou. Fungovalo to na ľade, pri konfliktoch v kabíne a neskôr aj pri mojom podnikaní a manažérskych výzvach. Som si istý, že to bude fungovať aj v našom meste,” uviedol Ján Laco, ktorý je v súčasnosti manažérom športovej haly.Zároveň predstavil svoj program Plán pre zjednotený Mikuláš, ktorý koncipoval s tímom odborníkov.„Sú to dobré, prospešné a najmä realizovateľné veci. Potrebujeme k ním však jednu základnú ingredienciu - spoluprácu. Keď sa nám spoločnými silami podarí ukončiť konflikty a začať spolupracovať, dokážeme splniť nielen to, čo je v programe, ale omnoho viac,” dodal Laco.Popri Lacovi oficiálne avizovali svoj záujem o primátorskú funkciu mestská poslankyňa Lucia Cukerová, právnik Tomáš Martaus a úradujúci primátor Ján Blcháč.