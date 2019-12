Z Bratislavy do Hainburgu bude od 28. decembra jazdiť nový dopravca

Stanica autobusov Slovak Lines. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Autobusová linka 901 spájajúca Bratislavu s rakúskymi obcami Wolfsthal a Hainburg an der Donau mení ku koncu roka svojho prevádzkovateľa. Dopravný podnik Bratislava (DPB) prenecháva po 11 rokoch prevádzky spojenie inému dopravcovi, a to Slovak Lines. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.Posledným dňom prevádzky linky 901 bude piatok. V sobotu (28. 12.) začne toto spojenie prevádzkovať autobusový dopravca Slovak Lines. Ten chystá na linke viaceré zmeny. Upravuje sa cestovný poriadok, ceny cestovného i trasa, ktorá bude v Bratislave predĺžená až na autobusovú stanicu.spresnil Michlík.Linka 901 je pre DPB mimoriadna v tom, že je komerčná. To znamená, že nikto iný nefinancuje jej prevádzku.vysvetlil Michlík.DPB sa podľa jeho slov sústreďuje na skvalitnenie služieb v rámci Bratislavy, ušetrené prostriedky investuje okrem iného aj do obstarávania 80 nových kĺbových vozidiel.