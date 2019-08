Z Bratislavy pribudne nová letecká linka do Odesy na Ukrajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. augusta (TASR) – Z Letiska M. R. Štefánika budú môcť cestujúci využiť už tretiu pravidelnú leteckú linku na Ukrajinu. Po Kyjeve a Ľvove pribudne letecké spojenie z Bratislavy do Odesy pri Čiernom mori. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, nová letecká linka bude k dispozícii od 3. novembra 2019 s frekvenciou dvakrát týždenne, v stredu a v sobotu.Pravidelná letecká linka z Bratislavy do Odesy na Ukrajine bude súčasťou zimného letového poriadku 2019/2020, ktorý vstúpi do platnosti so zmenou času koncom októbra. Ševčíková priblížila, že dopravca Wizz Air v ňom ponúkne cestujúcim z Bratislavy spolu šesť pravidelných leteckých liniek.Okrem novej linky do ukrajinskej Odesy prevádzkuje dopravca aj pravidelnú linku do Londýna-Lutonu (päťkrát týždenne, respektíve sedemkrát týždenne vo vianočnom a novoročnom období), tiež letecké linky do Skopje v Severnom Macedónsku a Sofie v Bulharsku (obe trikrát týždenne, respektíve štyrikrát týždenne vo vianočnom a novoročnom období).Wizz Air aj naďalej zabezpečí pravidelné spojenie ukrajinského hlavného mesta Kyjeva s Bratislavou, a to leteckou linkou s frekvenciou štyrikrát týždenne, na letisko Kyjev-Žuljany. Lety do Ľvova na západe Ukrajiny zvýši v zime z minuloročných dvoch letov týždenne na tri lety týždenne.poznamenala komunikačná manažérka spoločnosti Wizz Air Paulina Gosk.