Z Bratislavy sa bude od júna budúceho roka lietať do Larnaky na Cypre

Bratislava 23. novembra (TASR) - Bratislavské Letisko Milana R. Štefánika bude mať od 1. júna 2019 priame lety do Larnaky na ostrove Cyprus. Lety s frekvenciou dvakrát do týždňa bude prevádzkovať letecká spoločnosť Cyprus Airways.priblížila obchodná riaditeľka spoločnosti Natalia Popova.Cyprus Airways bude novou leteckou spoločnosťou na bratislavskom letisku. Bratislavu bude s prístavným mestom Larnaka spájať v utorky a soboty. Lety budú k dispozícii počas budúcoročnej letnej sezóny, teda od 1. júna do 28. septembra 2019.