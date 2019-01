Z budovy podnikateľského centra v Novej Bani chcú spraviť aj knižnicu

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Branislav Caban Foto: FOTO TASR - Branislav Caban

Nová Baňa 28. januára (TASR) - Novobanská samospráva chce opäť využívať budovu podnikateľského centra. Na prvé poschodie budovy chce presťahovať mestskú knižnicu s bezbariérovým prístupom, na prízemí vidí primátor Branislav Jaďuď priestor napríklad na vznik gastro prevádzky.Budova v centre mesta je v súčasnosti nevyužívaná. Ešte pred rokmi vznikla štúdia, ktorej cieľom bolo v týchto priestoroch zriadiť kultúrne centrum. Sídliť v ňom mala knižnica, informačné centrum, vzniknúť tam mali aj expozičné priestory. Štúdia však nikdy nebola zrealizovaná. Nová samospráva chce na ňu nadviazať, primátor uviedol, že opätovné využívanie budovy je jednou z priorít, ktoré chcú urobiť medzi prvými.podotkol v tejto súvislosti Jaďuď.Na prvé poschodie by tak podľa jeho slov mohli presťahovať mestskú knižnicu. Zároveň by dobudovali v budove výťah, ktorý by zabezpečil jej bezbariérový prístup.poznamenal primátor s tým, že by v nej mohli po rekonštrukcii vzniknúť mestské byty.Otvorená ostáva otázka využitia prízemia budovy, kde sa primátor nestotožňuje so zámerom štúdie využiť tieto priestory na informačné centrum či výstavné priestory. Naopak, vzniknúť by tu podľa jeho slov mohla napríklad gastro prevádzka s terasou. Podmienkou by však bolo opätovné otvorenie budovy od hlavnej cesty, teda vybudovanie oblúkových dvojdverí, ktoré tu kedysi boli.Zámerom využitia budovy podnikateľského centra sa zaoberala samospráva na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Po pripomienkovaní verejnosti a zainteresovaných odborníkov chcú podľa Jaďuďa pripraviť návrh na uznesenie aj s adekvátnym finančným krytím a časovým harmonogramom. Sťahovanie knižnice by však podľa jeho názoru nemalo byť finančne náročné a samospráva by ho mohla stihnúť ešte v tomto roku.