Z. Čaputová: Akákoľvek sloboda musí byť kompenzovaná zodpovednosťou

prezidentka SR Zuzana Čaputová počas príhovoru na konferencii Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totality na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PVŠ) v Bratislave 14. novembra 2019.

Bratislava 14. novembra (TASR) – Akákoľvek sloboda, aj sloboda médií, musí byť silno kompenzovaná zodpovednosťou. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová na štvrtkovej konferencii Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totality. Pri príležitosti 30. výročia novembra 1989 ju organizuje Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy a Ústav štátu a práva SAV v Bratislave.Prezidentka vo svojom prejave poukázala na to, že okrem klasických médií prinášajú v súčasnosti informácie aj rôzne poloanonymné weby, ktorých poslaním nie je hľadanie pravdy, ale podsúvanie lží, poloprávd, ale tiež manipulácia, nenávistné prejavy či skresľovanie histórie. Podotkla, že pre demokraciu je nevyhnutné, aby sa mohli šíriť informácie, myšlienky a názory, problém však vidí v tom, že sloboda prejavu nie je často o pravde a témach, ktoré je potrebné riešiť. Cieľom býva skôr útok na nositeľa názoru a snaha znížiť jeho kredit.povedala Čaputová. Hoci podľa nej dáva pravda slobodu, neuchráni nás od stretnutia "Problémom podľa nej tiež je, že ľudia často nedokážu rozlišovať medzi informáciami a faktami, ktoré dostávajú. V tejto súvislosti zároveň poukázala na výskumy, podľa ktorých sa na sociálnych sieťach šíri lož sedemkrát rýchlejšie ako pravda. Je preto presvedčená, že každý, kto pôsobí vo verejnom priestore, politikov a médiá nevynímajúc, by sa mal snažiť o profesionalizáciu a silné štandardy profesijnej etiky. Odsúdila tiež snahy ničiť alebo okliešťovať demokraciu, ale aj politický extrémizmus, šírenie nenávistných prejavov, ktoré sa nedajú ospravedlniť tým, že by mali byť súčasťou základného ľudského práva prejavu.Novinári a médiá majú zároveň podľa nej právo získavať a rozširovať aj také informácie, ktoré môžu byť pre niekoho nepríjemné či pohoršujúce. Popri tom by ale mali posilňovať svoju pravdivosť, slušnosť a politickú zodpovednosť.doplnila Čaputová.V súvislosti s blížiacim sa výročím označil predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan 17. november za symbol slobody prejavu, ktorá je najdôležitejšou slobodou a ústavný súd za najdôležitejšieho ochrancu tejto slobody.zdôraznil Fiačan s tým, že cenzúru zakazuje aj ústavný text.