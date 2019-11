Z. Čaputová by mohla rozhodnúť o predĺžení moratória na prieskumy skôr

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. novembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová by sa mohla už tento týždeň rozhodnúť, či podpíše predĺženie moratória na predvolebné prieskumy zo 14 na 50 dní. Pripustil to jej hovorca Martin Strižinec. Z doterajších vyjadrení prezidentky sa podľa jeho slov dá vyčítať, aké asi bude jej rozhodnutie.povedal novinárom.Strižinec zároveň poukázal na doterajšie vyjadrenia prezidentky, že lehota 50 dní je nepomerne dlhá v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, kde nemá obdobu. Prezidentka sa tiež vyjadrila, že má pochybnosti aj o ústavnosti tejto zmeny.Poslanci Národnej rady SR v závere októbrovej schôdze parlamentu odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ním zmenili aj zákon o volebnej kampani. Odsúhlasili tak predĺženie moratória na prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb. Zákon prešiel hlasmi Smeru-SD, SNS, ĽSNS a niekoľkých ďalších poslancov. Opozícia a väčšina klubu Mosta-Híd bola proti.Výhrady voči 50-dňovej lehote mali aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Predĺženie moratória bolo podľa Lajčáka krátkozrakým politickým riešením, ktoré znižuje prestíž SR. Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že by chcel, aby Slovensko bolo