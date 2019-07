Z. Čaputová chce, aby slovenská diplomacia bola naďalej rešpektovaná

Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí SR František Ružička, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas prijatia veľvyslancov SR u prezidentky SR Zuzany Čaputovej (vpravo) v Bratislave 3. júla 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 3. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v stredu v Prezidentskom paláci veľvyslancov. Na spoločnom stretnutí ocenila prácu, ktorú pre krajinu robia. Zdôraznila, že chce, aby slovenská diplomacia bola aj naďalej kvalitná a rešpektovaná.povedala. Pripomenula aj členstvo v Európskej únii (EÚ) a v NATO.uviedla prezidentka s tým, že to isté očakáva aj od diplomatov.Čaputová zopakovala, že v domácej i zahraničnej politike sa chce venovať otázkam životného prostredia, spravodlivosti, právneho štátu a ľudských práv, ale aj ochrane sociálne zraniteľných skupín. Jej ambíciou je tieto témy prepojiť doma aj v zahraničí. Podľa prezidentkiných slov jej veľmi záleží na dobrých vzťahoch so susedmi Slovenska.komentovala.V príhovore podporila aj spoluprácu v rámci krajín V4. Je presvedčená, že pôvodná úloha V4 prispieť k zjednotenej Európe, je v súčasnosti opodstatnená rovnako ako kedykoľvek predtým. Táto spolupráca by však nikdy nemala ísť na úkor slobody, vrátane slobody médií či akademických slobôd, ale aj demokracie a právneho štátu.Prezidentku tiež mrzia vzťahy s Ruskom. Uviedla, že nevidí záujem zo strany tejto krajiny viesť so Slovenskom otvorený dialóg. Čaputová zároveň vyzvala veľvyslancov, aby s jej tímom a zároveň medzi sebou komunikovali.