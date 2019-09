Z. Čaputová negarantuje, že vymenuje zvoleného kandidáta na šéfa NS

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 2. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová negarantuje, že by automaticky vymenovala zvoleného kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR. Uviedla to v pondelkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.doplnila prezidentka.Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady. Na post kandidujú štyria sudcovia - Jana Bajánková, Štefan Harabin, Ivetta Macejková a Soňa Mesiarkinová.Bajánkovú navrhlo do funkcie 15 sudcov NS SR, sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre, plénum sudcov Okresného súdu Piešťany a jedna členka Súdnej rady. Harabina navrhla sudkyňa NS SR. Bývalú predsedníčku Ústavného súdu SR Ivettu Macejkovú navrhlo 26 sudcov NS SR a Soňa Mesiarkinová kandiduje na návrh jedného člena Súdnej rady.Súdna rada o kandidátoch rozhodne v tajnej voľbe. Kandidát, ktorého rada predloží prezidentke na vymenovanie, potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady.